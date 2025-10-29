Arriva il Tim Burton Show

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 The Spleen Orchestra porta al Teatro Menotti un’esperienza sensoriale, teatrale e musicale unica.

Il progetto, nato nel 2009 dall’incontro tra un gruppo di artisti uniti dalla passione per l’universo visionario di Tim Burton, continua a conquistare platee italiane ed europee con il suo inconfondibile spettacolo, il TIM BURTON SHOW. Fortemente ispirato alla poetica gotico-fiabesca del celebre regista statunitense, lo show si configura come un vero e proprio circo freak immersivo, dove musica, scenografie e performance si fondono in una narrazione onirica e surreale. Al centro della scena, una band di sette musicisti e cantanti si esibisce rigorosamente dal vivo, reinterpretando i brani iconici firmati da Danny Elfman, compositore storico dei film di Burton.

Ogni concerto è un viaggio visivo e sonoro, arricchito da trucchi teatrali, costumi evocativi realizzati interamente a mano, scenografie elaborate ed effetti speciali che trasformano il palco in un luogo fuori dal tempo. Il pubblico viene così trasportato attraverso i mondi immaginari che hanno fatto la storia del cinema, tra atmosfere dark, ironia grottesca e una dolce malinconia che accompagna ogni nota.

Dopo oltre dieci anni di attività e numerosi concerti in tutta Europa, The Spleen Orchestra ha consolidato un’identità artistica originale, capace di emozionare, sorprendere e far sognare. Non una semplice tribute band, ma un’esperienza teatrale completa che rende omaggio – con rispetto e creatività – all’universo burtoniano.

Il repertorio dello spettacolo attraversa alcuni dei capolavori più iconici di Tim Burton, con musiche tratte da film come Nightmare Before Christmas, Beetlejuice, La sposa cadavere, Edward mani di forbice, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Batman e molti altri.

