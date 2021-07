Turismo in... foresta

Le foreste di Lombardia sono sempre più un luogo per il turismo. Lo dicono i dati del monitoraggio del flusso escursionistico che viene effettuata da ERSAF.

Le foreste di Lombardia sono sempre più un luogo per il turismo. Lo dicono i dati del monitoraggio del flusso escursionistico che viene effettuata da ERSAF attraverso gli ecocontatori (sensori) che si collegano con le centraline posizionate nelle diverse foreste lombarde. In questi giorni sono stati resi noti i dati che riguardano il 2019 (9 centraline relative a 5 foreste) e del 2020 (10 centraline relative a 5 foreste). Il rapporto mette a confronto i dati del periodo 2015-2020. Nel periodo post-Covid il turismo sarà diverso, sempre più attento alla natura e alla prossimità. I boschi lombardi certificati, ossia curati secondo rigorosi standard ambientali, sono aumentati del 74% nell’ultimo anno. La Lombardia ospita il 7.7% della superficie nazionale certificata e il 10,9% dei boschi lombardi sono certificati. I visitatori nei boschi lombardi sono aumentati nonostante le limitazioni agli spostamenti causa Covid. Questo dato è indicativo e soltanto intercettando i flussi si riuscirà a superare un'ulteriore sfida, promuovere la fruibilità dei boschi di montagna avvicinando le persone che vivono in città.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro