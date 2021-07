Non c'è, purtroppo, limite al peggio. Furti al cimitero di Castano. E' successo nella serata o, comunque, duranta la notte scorsa, perché degli episodi ci si è accorti stamattina.

Non c'è, purtroppo, limite al peggio. Furti al cimitero di Castano. E' successo nella serata o, comunque, duranta la notte scorsa, perché degli episodi ci si è accorti proprio questa mattina (sabato 3 luglio). Approfittando, infatti, del buio, qualcuno si è introdotto nel camposanto, fuggendo, poi, con diversi vasi e altri ricordi lasciati sulle tombe per i propri defunti. "Il segno di una società che perde ogni giorno un po’ dei suoi valori - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Senza rispetto per i vivi come per i morti. Senza rispetto per la nostra storia, per le nostre famiglie, per i nostri affetti e per i nostri ricordi. A queste persone non me la sento di dire nulla, non meritano nemmeno di essere menzionate. Se non hanno la testa di capire la pochezza del proprio gesto credo sia inutile parlare oltre. Mi sento, però, di dare un grande abbraccio a tutte le famiglie che hanno subito questo terribile scempio, questa assurda mancanza di rispetto. Vi chiedo scusa io per loro, non è facile immaginare servizi di videosorveglianza tali da assicurare che certe cose non accadano più, ma proveremo a fare ogni intervento possibile per stare vicino a chi merita ed ha il diritto di avere il rispetto di tutti e la tranquillità di un luogo sacro".

