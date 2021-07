L'amore che imbratta

"Amantes amentes", diceva Terenzio un bel po’ di tempo fa e, seppure la stupidità spesso non sia dovuta solo all’innamoramento, a volte questo ne aumenta gli effetti.

"Amantes amentes", diceva Terenzio un bel po’ di tempo fa e, seppure la stupidità spesso non sia dovuta solo all’innamoramento, a volte questo ne aumenta gli effetti. Ecco che la stupidità di chi ha l’abitudine alla mancanza di rispetto delle regole e al vandalismo raggiunge livelli eccelsi. Livelli che trovano conferma nell’innamorato che dopo essersi introdotto nella struttura della piscina di Cuggiono ha pensato bene di testimoniare il suo amore imbrattando muretti e attrezzature dell’impianto, costringendo i gestori ad un ennesimo intervento di pulizia e ripristino. Non è una novità questa abitudine di introdursi nottetempo per un bagno o alla ricerca dell’intimità, una consuetudine che resta però un reato di violazione di domicilio. Cosa non tollerabile, soprattutto quando questa è resa più grave da danneggiamenti della struttura o degli arredi. Pertanto la società di gestione sta provvedendo al ripristino del sistema di videosorveglianza e nel frattempo ha segnalato le intrusioni e i danni alle Forze dell’ordine. Gli eventuali fermati verranno poi denunciati, come già successo in passato, e nel caso verrà fatta una richiesta di rimborso dei danni. L’amore ha molte sfumature spesso illegali, ma si sappia cosa si rischia e a volte ascoltare il cervello e non solo il cuore può evitare spiacevoli conseguenze.

