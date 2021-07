La rinascita del salice

Era ottobre del 2020, poco prima che il lockdown segnasse un nuovo stop alla piscina di Cuggiono e lo storico salice che faceva ombra all’ingresso...

Era ottobre del 2020, poco prima che il lockdown segnasse un nuovo stop alla piscina di Cuggiono e lo storico salice che faceva ombra all’ingresso dell’impianto sportivo non resisteva all’ennesimo temporale obbligandone la dolorosa, per gli affezionati al verde simbolo, mutilazione. Sembrava un segno, solo pochi giorni dopo l’ordinanza di chiusura, altrettanto sofferta che decretava la serrata, si sperava temporanea, della struttura Cuggionese. Invece l’inverno passava lento e Dpcm dopo Dpcm si è arrivati alla bella stagione, un tempo immobile, infinito, triste come quel tronco decapitato dei suoi rami di fronte alla porta sbarrata. Così con l’arrivo dei primi caldi il tempo cambia, migliora e migliora anche la situazione pandemica, si ricomincia con le aperture e anche la Piscina Estiva può finalmente riprendere vita, la stessa che comincia a spuntare anche su quel tronco, timidi rami verdi sempre più rigogliosi. Foglie che testimoniano una nuova rinascita, una ripartenza, una voglia di crescere ancora, la stessa che hanno i gestori e il personale della Games snc che faticosamente è ancora lì a dare il loro miglior servizio e far ripartire per l’ennesima volta quelle vasche che dal 1972 sono l’orgoglio del paese. Si dice che se son rose fioriranno… noi ci accontentiamo dei Salici che rinascono!

