"Grazie dottor Calloni..."

Il territorio in lacrime per la scomparsa del dottor Luciano Calloni. Medico e punto di riferimento per tantissime persone, tra Vanzaghello e Buscate.

La vita intera dedicata ai suoi pazienti. Un vero e proprio riferimento, non solo a Vanzaghello, dove aveva svolto per anni e anni la sua professione, ma più in generale in tutto il territorio. La figura sulla quale sapevi di poter fare sempre affidamento; il medico che con enorme professionalità e attenzione era stato vicino, sia quando era in attività, sia anche una volta in pensione, a tante, tantissime persone. Le stesse dalle quali, oggi, si leva un immenso "grazie", accompagnato da un grande senso di vuoto e silenzio e da quell'ultimo triste saluto. "Grazie dottor Luciano Calloni", è la voce che risuona forte da una parte all'altra del paese. "Grazie per quanto hai fatto; il tuo ricordo resterà ogni giorno con noi". "Una persona che aveva scritto pagine del paese - ha ricordato il sindaco Arconte Gatti - Molto più di un medico: un esempio e un punto fermo per la comunità. Sempre presente, pure nell'ultimo periodo di pandemia, nonostante il pensionamento, era stato fondamentale con il suo supporto e la sua collaborazione. Non posso che stringermi in preghiera attorno ai familiari ai quali vanno le più sentite condoglianze. Ciao dottor Luciano, riposa in pace, tutto il bene che hai dato non sarà dimenticato. Sono certo che il rapido saluto che siamo riusciti a scambiarci mercoledì lo porterai con te come un ringraziamento a nome di tutti i vanzaghellesi". Nel suo passato, inoltre, era stato anche sindaco e assessore a Buscate e presidente del Buscate Calcio, assieme all'impegno nel volontariato.

