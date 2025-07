Lavena Ponte Tresa si accende di gusto e musica

Tre giorni tra sapori internazionali, birra artigianale e grandi serate musicali – dal 25 al 27 luglio nell’Area Feste di via Aldo Jori.

Lavena Ponte Tresa è pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per un weekend di gusto, ritmo e divertimento. Da venerdì 25 a domenica 27 luglio, l’Area Feste di via Aldo Jori ospiterà il tanto atteso Music Festival & Street Food, un evento che promette di conquistare tutti i sensi tra cibi internazionali, birre artigianali e tanta musica dal vivo. E tutto ad ingresso gratuito.

Organizzata con il patrocinio del Comune e la regia di Hello Eventi, la manifestazione sarà un mix esplosivo di sapori e spettacoli per tutte le età. Un vero e proprio villaggio del gusto accoglierà il pubblico con i migliori food truck e operatori del settore, proponendo un viaggio culinario che attraversa le cucine di tutto il mondo, con piatti tipici, street food gourmet e dolci golosità. Non mancheranno le spine di birra artigianale e un'area coperta, attrezzata con tavoli e sedie, per gustarsi il tutto in piena comodità.

Ma il festival non è solo cibo. La colonna sonora sarà da urlo, con un programma musicale pensato per far ballare ogni generazione:

- Venerdì 25, dalle ore 21, si parte con una serata latina, tra ritmi calienti e atmosfere da pista caraibica.

- Sabato 26, spazio all’energia tutta italiana con un tributo a Vasco Rossi, per cantare a squarciagola i grandi successi del Blasco nazionale.

- Domenica 27, gran finale con un DJ set anni ’90, che farà scatenare nostalgici e nuovi fan delle hit di un decennio indimenticabile.

L’evento sarà attivo:

- Venerdì dalle 17.00 alle 24.00

- Sabato e domenica dalle 12.00 alle 24.00

Non mancheranno animazione e intrattenimento anche per i più piccoli, rendendo la festa un’occasione perfetta per tutta la famiglia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!