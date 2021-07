Ecco a Vanzaghello, all'interno del parco comunale 'Europa Unita' di via Piave la nuova area cani, che sarà aperta dalle 8.30 alle 21.30.

Uno spazio per gli 'amici a quattro zampe'. Un luogo dove poterli fare correre o semplicemente stare in tranquillità. Ecco, infatti, a Vanzaghello, all'interno del parco comunale 'Europa Unita' di via Piave la nuova area cani, che sarà aperta dalle 8.30 alle 21.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro