Riaperto il centro anziani

Dal primo luglio scorso e per tre giorni la settimana, riapre i battenti per la gioia dei suoi assidui e numerosi frequentatori il centro anziani di Vanzaghello.

Per lungo tempo la scure del Covid si è abbattuta anche su di lui. Adesso però il centro anziani di Vanzaghello volta pagina e, dal primo luglio scorso e per tre giorni la settimana, riapre i battenti per la gioia dei suoi assidui e numerosi frequentatori. "Il Coronavirus - dice il centro in una nota affidata alle colonne del bollettino parrocchiale 'Il Mantice' - ha messo in difficoltà tutte le attività del nostro paese e anche il nostro centro è stato costretto a chiudere, ma da qualche settimana la situazione sta migliorando e l'ultimo dpcm consente la riapertura, seppur con alcune restrizioni e soprattutto con le dovute precauzioni, la situazione a Vanzaghello sembra sotto controllo e il direttivo ha deciso di sperimentare". Via libera, quindi, alla ripresa nei giorni di martedì, giovedì e sabato. "Sarà nostra premura rispettare le ordinanze vigenti - prosegue la nota - e se la risposta dei soci sarà favorevole, con una buona partecipazione e con il rispetto delle regole, è nostra intenzione proseguire con l'apertura settimanale a partire da domenica 11 luglio". La possibilità di accedere al centro è subordinata all'uso della mascherina.

