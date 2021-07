Monitoraggio targhe

Comuni e Unioni di Comuni: finanziamenti del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione o l'implementazione di sistemi di controllo targhe per motivi ambientali.

Pubblicato sul Burl (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) il decreto che assegna ai Comuni e alle Unioni di Comuni i finanziamenti del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione o l'implementazione di sistemi di controllo targhe per motivi ambientali. Complessivamente, Regione Lombardia ha assegnato a 162 enti, sui 186 che hanno presentato domanda, un importo complessivo di 3.859.360,41 euro. "La tutela della sicurezza della Lombardia passa anche per il controllo ambientale del territorio - sottolinea l'assessore De Corato - mettendo in campo, a esempio, sistemi di controllo delle targhe in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali, come stabilito da decreto del Ministero dell'Ambiente". "Il buon numero di domande presentate al bando del mio Assessorato - conclude l'assessore De Corato - è testimonianza della grande attenzione dei nostri sindaci e amministratori locali, nelle diverse province, che possono, e potranno sempre, contare sul supporto di Regione Lombardia". E tra i Comuni del nostro territorio ci sono: Bernate Ticino (20.241,58 euro), Busto Garolfo (24.966,66), Canegrate (25.000), Legnano (50.000), Magenta (25.000), Parabiago (25.000), Robecchetto con Induno (25.000), Robecco sul Naviglio (20.000) e Vanzaghello (13.984).

