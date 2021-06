Moschea: chiesta un'assemblea

La richieste è stata protocollata dalla Lega nelle scorse ore. Il Carroccio castanese vuole un'assemblea pubblica, per chiarire la vicenda del centro culturale islamico.

La richiesta è stata protocollata dalla Lega proprio nelle scorse ore. Più di 100 firme che il Carroccio (sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale a Castano) ha raccolto tra la popolazione per chiedere un'assemblea pubblica dove si chiarisca tutta la vicenda del centro culturale islamico di via Friuli. "Abbiamo tentato di coinvolgere anche le Associazioni Islamiche in questa richiesta, ma ci è stato risposto picche - scrivono gli esponenti leghisti - A differenza di chi, lunedì sera, nella massima assise cittadina, non aderendo alla nostra protesta di abbandonare l'aula, chiedeva seduto sul suo posto da consigliere un chiarimento, appunto, in consiglio (già provato, ma mai servito a nulla), noi ci muoviamo tra la gente, tra coloro che pagano gli stipendi di tutti quelli presente proprio nella massima assise e che hanno il sacrosanto diritto di conoscere la verità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro