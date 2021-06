Riaperta chiesetta di San Pietro

In occasione dei festeggiamenti per i Santi Pietro e Paolo, a Buscate è stata riaperta la chiesetta di San Pietro, riqualificata interamente e chiusa quindi dal 2017.

In occasione dei festeggiamenti per i Santi Pietro e Paolo, a Buscate è stata riaperta la chiesetta di San Pietro, riqualificata interamente e chiusa quindi dall’inizio dei lavori nel 2017. La chiesetta di San Pietro è una piccola chiesa di campagna posizionata sulla via omonima, che porta ad Arconate. Non si conoscono le sue origini, sembrerebbe che le prime notizie risalgono alla fine del 1400, si sono poi susseguiti successivi ampliamenti. “I lavori di riqualificazione hanno riguardato la rimozione dell’eternit con il completo rifacimento della copertura, il restauro del soffitto a cassettoni, di cui sono state trattate e ridipinte le antiche capriate in legno – spiega il parroco Don Piero - E infine il rifacimento dell’intonaco del campanile e dell’esterno della chiesa senza escludere altri interventi di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti esistenti”. “Ringraziamo tutti coloro che hanno ideato e poi concretamente preso la decisione di intraprendere questa avventura e l’hanno sostenuta in un tempo certo non dei più facili. Grazie a don Giuseppe, al consiglio per gli affari economici, ai tecnici e all’impresa impegnati in questo lavoro. Ringraziamo, poi, tutta la comunità per la generosità e soprattutto la sensibilità e la condivisione dimostrata. E un ringraziamento anche all’Amministrazione comunale, che ha voluto essere partecipe di quest’opera, spinta dalla convinzione che la collaborazione con tutte le esperienze che servono all’uomo genera una comunità più umana e vivibile per tutti. Rimangono da pagare alcuni debiti, ma confidiamo nella consolidata generosità delle persone”.

