Colonnina per l'acqua di prima falda

A breve sarà installata tramite CAP a Buscate presso il campo da calcio una colonnina per il prelievo da un pozzo di prima falda.

A breve sarà installata tramite CAP a Buscate presso il campo da calcio una colonnina per il prelievo da un pozzo di prima falda. “Finora è stato fatto solo un sopralluogo – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Praticamente l’acqua viene presa senza scendere troppo a fondo, quindi non è potabile, ma va benissimo per usi irrigui e per tutto ciò per cui non serve sia potabile. La colonnina pescherà dal pozzo, erogherà acqua previa lettura di un QR code che le persone autorizzate avranno e, per esempio, consentirà di alimentare gli spazzatori stradali in modo ecologico. Infatti, l’acqua è una risorsa preziosa e se non si usa la potabile per usi non potabili è molto meglio”.

