L'appuntamento è il primo luglio al Cse di Vanzaghello: l’evento conclusivo dell’attività didattica 'La Storia nei Luoghi', azione promossa dal Comune e che parte del più ampio progetto 'Linguaggi diversi per vivere la Storia', cofinanziato da Fondazione Cariplo. L’attività si pone l’obiettivo di promuovere la fruizione culturale del territorio, attraverso l’impiego di strumenti digitali e approcci didattici innovativi. Scopo finale dell’attività è inoltre promuovere la conoscenza e la consapevolezza del territorio e dei suoi valori storico-culturali. Il progetto è stato curato da Francesca Rognoni, storica dell’architettura e autrice del volume 'Lungo il Naviglio Grande. Comuni, Ville e Palazzi Storici' (La Memoria del Mondo, 2019). La studiosa ha curato, in particolare, l’elaborazione di un percorso rivolto alle sette classi della scuola secondaria di Primo grado di Vanzaghello. La proposta, calibrata sui programmi delle tre classi, ha consentito agli studenti di scoprire la storia del proprio territorio e di riconoscere, attraverso l’analisi diretta delle fonti, le testimonianze concrete che si conservano nel paesaggio e nei centri urbani dell’area del Naviglio Grande. La storia del luoghi - quelli che abitualmente frequentano i ragazzi - è dunque diventata oggetto di studio e ricerca, che gli studenti sono stati portati a scoprire attraverso il ragionamento, l’osservazione e l’interazione. L’attività ha inoltre permesso di riconoscere - storicamente e materialmente - i rapporti storici ed economici che legano fra loro Milano e i Comuni del Naviglio Grande, scoprendo anche i profondi nessi che legano storia,

economia, arte, architettura e territorio. Le scoperte compiute personalmente dagli studenti (invitati a riflettere, ragionare e proporre ipotesi e interrogativi) hanno infine permesso ai ragazzi di comprendere gli esiti concreti e le declinazioni locali dei grandi fenomeni storici studiati in classe. Le attività si sono svolte in modalità Dad, ma hanno comunque riscosso ottima ed attiva partecipazione dalla maggior parte degli studenti, con grande soddisfazione di promotori ed insegnanti. Nell’ambito del medesimo progetto è stata sviluppata anche un'attività interattiva, specifica per gli utenti del Cse Molecole, che si sono cimentati nella costruzione di uno strumento (mappa grafica e interattiva) che consentirà di conoscere la storia del Naviglio Grande e dei suoi Comuni, attraverso una narrazione per immagini e suggestioni, ideata dagli utenti stessi, sotto la guida degli operatori e della stessa Francesca Rognoni. Francesca Rognoni ha conseguito con lode il dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica presso l’Università Iuav di Venezia, dove è stata anche ricercatrice, e si occupa prevalentemente di architettura lombarda e centro italiana di Età moderna (XV-XVI sec.), della valorizzazione del patrimonio culturale locale e dello sviluppo turistico-culturale sostenibile.

