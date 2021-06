La gentilezza in panchina

Al Pala Borsani, Comune, associazione Sportpiù Knight Events e società sportive del territorio hanno posto e inaugurato l'altro pomeriggio una panchina di colore viola nel quadro del progetto 'Settimana nazionale delle panchine viola Castellanza'.

Passa per una panchina, ma in panchina proprio non ci starà. La gentilezza, sotto il cielo di Castellanza, si propone anzi di scendere sempre in campo da titolare. Al Pala Borsani, Comune, associazione Sportpiù Knight Events e società sportive del territorio hanno posto e inaugurato l'altro pomeriggio una panchina di colore viola nel quadro del progetto 'Settimana nazionale delle panchine viola Castellanza'. L'iniziativa, come hanno spiegato i loro organizzatori, ha la finalità di "Portare le buone pratiche di gentilezza nelle comunità locali e sportive" e di essere "Un'opportunità per le cittadine e i cittadini, bambini e adulti e per lo sport di far conoscere l'importanza della gentilezza per accrescere il benessere delle comunità affinchè diventi un'abitudine sociale diffusa". Castellanza ha così inteso affermare con un'iniziativa concreta un concetto basilare del vivere civile in grado di garantire uno sviluppo armonioso e responsabile della sua comunità.

