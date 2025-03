La mostra si propone di affrontare il tema delle migrazioni attraverso gli occhi dei ragazzi, offrendo un percorso artistico ed educativo che esplora il viaggio, la speranza e le difficoltà di chi lascia la propria terra in cerca di un futuro migliore.

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Castellanza e con il patrocinio della città, ha il piacere di annunciare l’inaugurazione della mostra "Le Migrazioni. Il sogno di un nuovo domani". L’evento, realizzato dai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, si terrà venerdì 28 marzo alle ore 18:00 presso la Biblioteca di Castellanza, situata in Piazza Castegnate, 2.

La mostra si propone di affrontare il tema delle migrazioni attraverso gli occhi dei ragazzi, offrendo un percorso artistico ed educativo che esplora il viaggio, la speranza e le difficoltà di chi lascia la propria terra in cerca di un futuro migliore. L'iniziativa nasce dall’esigenza di sensibilizzare il pubblico, stimolando una riflessione critica e consapevole su una delle tematiche più rilevanti del nostro tempo.

Oltre alle opere realizzate dagli studenti, la serata di inaugurazione vedrà la partecipazione speciale del coro Vocal Dreams, che accompagnerà l’evento con una performance musicale capace di emozionare e arricchire ulteriormente il messaggio della mostra.

L’Istituto Maria Ausiliatrice invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa culturale e sociale, un’occasione per avvicinarsi a un tema di fondamentale importanza attraverso la creatività e la sensibilità dei ragazzi. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria dell’istituto al numero 0331 50681 o via email all’indirizzo segreteria [at] imacastellanza [dot] it.

