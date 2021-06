Musica in piscina

Finalmente si riparte, si torna piano piano a una quasi normalità che sembra ancora lontana, e ritorna anche la musica sul terrazzo della piscina comunale di Cuggiono.

Finalmente si riparte, si torna piano piano a una quasi normalità che sembra ancora lontana, e ritorna anche la musica sul terrazzo della piscina comunale di Cuggiono. Quelle belle serate estive dove la terrazza dell’impianto cuggionese si riempie di note e di vita con la cornice sempre scenografica della storica vasca Olimpionica e il parco alberato. Per ora solo due le serate selezionando gruppi che si sono resi disponibili a questo ricominciare e che rappresentano da sempre la musica per Cuggiono. Sabato 3 Luglio suoneranno gli 'IF', nota tribute band dei Pink Floyd che porteranno i suoni dei visionari inglesi a riempire l’aria della calda estate. Venerdì 23 luglio, invece, andrà in scena il Folk con 'Enrico Gerli & Folk Friends', dove la tradizione musicale e i pezzi d’autore trovano lo spazio per una serata diversa. Per il rispetto delle norme anti-Covid saranno predisposti posti a sedere distanziati e si richiede ai partecipanti di attenersi alle indicazioni dell’organizzazione. Un inizio a cui si aggiungeranno sicuramente altri eventi sia musicali sia con serate a tema. Potete tenervi aggiornati sul sito www.gamesafg.it oppure seguendo la pagina Facebook della piscina di Cuggiono.

