Manutenzione straordinaria piazza De Gasperi

Il pericolo potenziale esiste sia per i pedoni sia per i veicoli. Radici che affiorano in piazza De Gasperi ad Arluno ne rendono difficoltosa la fruizione.

Il pericolo potenziale esiste sia per i pedoni sia per i veicoli. Radici che affiorano in piazza De Gasperi ad Arluno ne rendono difficoltosa la fruizione. E la giunta del sindaco Moreno Agolli ha così deciso di prendere il problema di petto mettendo in campo un complessivo intervento migliorativo dello slargo frequentato da diversi arlunesi. "Si rende necessario - si legge tra le pieghe della delibera - effettuare un intervento di manutenzione straordinaria della piazza De Gasperi per ripristinare la sicurezza dei luoghi compromessa dalla presenza di radici affioranti che ne impediscono la normale fruizione sia pedonale che veicolare". A dare il conto sia dell'imponenza dei lavori da fare che del peso dell'intervento in sé concorre la cifra stanziata per porlo in essere ovvero 51 mila euro.

