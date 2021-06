Un'omelia, poi un brano musicale e, infine, uno spettacolo teatrale. 'Uomini con il fuoco dentro', autore l'Arcivescovo di Milano, debutta al Teatro Menotti-Filippo Perego.

In origine è stata un’omelia, poi è diventato un brano musicale, infine uno spettacolo teatrale. Questa la genesi di 'Uomini con il fuoco dentro', l’opera che debutterà sabato 26 giugno al Teatro Menotti-Filippo Perego alla presenza del suo autore, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Nato da un omaggio che l’Arcivescovo ha reso alla figura di don Francesco Pedretti, sacerdote ambrosiano e fondatore del Coe (Centro orientamento educativo) di Barzio, promotore di progetti di cooperazione internazionale in particolare in Africa, il testo è stato prima musicato dal coro multietnico Elikya e in seguito drammatizzato dall’associazione omonima grazie a nuovo contributo dello stesso Delpini scritto appositamente per la messa in scena. Sarà ora l’ensemble composta da 50 coristi di 16 nazionalità differenti, guidati dal direttore Raymond Bahati e dalla regista Anna Maria Ponzellini, a rappresentare l’adattamento teatrale sul palcoscenico della sala, salvata dalla chiusura grazie all’intervento del conte-architetto Filippo Perego, che ha inserito lo spettacolo nel cartellone della prima stagione post Covid. La trama dello spettacolo tesse storie che parlano di uomini e donne alla ricerca della felicità, persone che attraversano il mondo con tutte le sue incongruenze, debolezze, malvagità e tristezze e a cui vengono svelati i segreti per abitarlo con saggezza e nella gioia piena. La formula adottata nasce dall’esperienza maturata da Elikya negli ultimi anni attraverso la realizzazione di spettacoli che intrecciano le più diverse forme artistiche: canto, danza, recitazione, cinema, un mix che tiene accesa l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine perché ricco di sorprese. Un intreccio che rispecchia la composizione multiforme del gruppo stesso e svela la bellezza della diversità.

