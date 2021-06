Mare, spiaggia e... vaccini

Mare, sole e... vaccini. Dopo il Lido di Venezia, infatti, proprio in questi giorni si replica anche a Sottomarina con le vaccinazioni anti-Covid in spiaggia.

Mare, sole e... vaccini. Dopo il Lido di Venezia, infatti, proprio in questi giorni si replica anche a Sottomarina. Vaccinazioni anti-Covid, insomma, pure in spiaggia. Più nello specifico, sono a disposizione di vaccini J&J (monodose) per gli over 60 che in sede di anamnesi saranno ritenuti idonei, mentre per gli altri, e per gli utenti dai 12 ai 60 anni, verrà utilizzato Pfizer. "Con questa modalità vogliamo raggiungere tutti: residenti, bagnanti, turisti, anche i pigri o gli indecisi o chi non fosse ancora riuscito a prenotare, per non lasciare indietro nessuno - ha scritto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - L’unità mobile anti-Covid è stata disegnata e progettata su misura dall’ufficio tecnico dell’Ulss 3 Serenissima. Una ditta specializzata nella produzione e nell’allestimento di ambulanze l’ha poi realizzata nel giro di poche settimane. Il mezzo è energeticamente autosufficiente e dotato di frigorifero biologico con controllo della temperatura, appositamente studiato per il trasporto dei vaccini e dei farmaci salvavita".

