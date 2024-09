Giornata Nazionale SLA: Comuni illuminati

"Uniamoci, sosteniamoci a vicenda. Questo è il vero significato della Giornata Nazionale Sla", afferma con forza Fulvia Massimelli, presidente nazionale di AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

"Uniamoci, sosteniamoci a vicenda. Questo è il vero significato della Giornata Nazionale Sla", afferma con forza Fulvia Massimelli, presidente nazionale di AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, nella Giornata Internazionale della Solidarietà che si celebra in tutto il mondo, per annunciare la 17^ edizione Giornata Nazionale Sla, a dieci anni dall'epocale Ice Bucket Challenge. L'evento si terrà a metà settembre ed è stato insignito dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e del Patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Questa edizione promette di essere un autentico tributo alla solidarietà, in cui volontari, familiari e malati si uniranno per mantenere viva l'attenzione sulle urgenti necessità di cura e assistenza.

“Dopo l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, abbiamo compiuto grandi progressi. Finalmente stiamo uscendo dall'oscurità dell'essere considerati invisibili. La società civile inizia a riconoscere il valore intrinseco di ogni persona, guardando le sue abilità anziché le disabilità.” – aggiunge la presidente Massimelli, che continua: - La Giornata Nazionale SLA è ormai il cuore pulsante dell'impegno di AISLA, fungendo da motore propulsivo e sostegno inesauribile per la nostra gente. È la comunità stessa che ha assunto il ruolo centrale nella coesione sociale e nell'attivismo civico, dimostrando una forza e una solidarietà senza pari”.

Sabato 14 settembre, al tramonto, centinaia di Comuni aderiranno all'iniziativa "Coloriamo l'Italia di Verde". Il giorno successivo, domenica 15 settembre, in altrettante piazze italiane, migliaia di bottiglie di Barbera d'Asti DOCG saranno distribuite con lo slogan "Un Contributo versato con gusto". Quest'anno parteciperanno ben 18 cantine astigiane, selezionate per la loro Barbera d’Asti DOCG e DOCG Superiore con un punteggio superiore a 89 punti.

Utilizzando filtri o gelatine verdi, i Comuni illumineranno le luci già esistenti di meravigliosi palazzi e monumenti italiani. Un gesto simbolico ed ecologicamente sostenibile che creerà la magia di una vigilia senza precedenti. I monumenti lasceranno tutti a bocca aperta durante questa maratona di immagini riprese da droni. Per chi volesse partecipare allo scatto fotografico ufficiale, l’appuntamento di sabato è alle ore 20 davanti al monumento illuminato della città più vicina: la lista dei comuni che parteciperanno alla tradizionale iniziativa è in costante aggiornamento sul sito di AISLA.

Domenica 15 settembre prenderà vita la campagna "Un contributo versato con gusto" in oltre 300 piazze italiane. Centinaia di volontari allestiranno banchetti per incontrare le famiglie, la cittadinanza, le Istituzioni, i media e raccogliere fondi destinati all'assistenza delle persone affette da SLA e delle loro famiglie. Per coloro che non potranno raggiungere fisicamente le piazze (elenco Piazze in continuo aggiornamento sul sito dell’associazione), AISLA ha realizzato quest’anno una limited edition di sole 300 confezioni speciali, ognuna contenente 3 bottiglie di Barbera disponibili sul negozio solidale AISLA. Inoltre, dal 1° al 22 settembre sarà possibile effettuare donazioni tramite il numero solidale 45580 inviando un SMS o chiamando da telefono fisso.

In ricordo dell'evento storico del 2006, AISLA si appresta dunque a celebrare la sua 17^ Giornata Nazionale dedicata alla SLA. In questo speciale anniversario, l’Associazione rinnova il suo impegno per l'autodeterminazione di ogni persona, per il riconoscimento dei diritti di ciascuno e per la promozione dell'utilizzo della tecnologia al fine di migliorare la qualità della vita.

"E' con questo spirito di solidarietà che celebriamo le famiglie, promuovendo la cultura dell'attenzione reciproca”, conclude la presidente Massimelli. "E sarà con questo spirito che centinaia di volontari saranno presenti nelle piazze di tutta Italia. Questo è ciò che intendiamo per un welfare di comunità, una dimensione che coinvolge tutti, a partire dalle istituzioni. Confidiamo in una grande partecipazione, ognuno come potrà, ma sarà comunque un aiuto prezioso per diffondere consapevolezza e fare la differenza nella vita di coloro che lottano contro la SLA."

