Di nuovo in gara... "E io pago!"

Si torna in una competizione dopo l'anno difficile per l'emergenza Covid-19. Ma tra tamponi, viaggio, soggiorno e tutto il resto, sono costi significativi per le società.

"E io pago", direbbe il grande Totò; pure assai, aggiungiamo noi. Perché, se da una parte l'emozione e la gioia di riprendere anche con le gare dopo il lungo periodo di 'stop', inevitabilmente sono tante, dall'altra, però, con l'emergenza Covid-19 che ancora non è alle spalle e, soprattutto, con le varie linee guida dettate, appunto, dalla pandemia, ecco che tocca fare molto bene i conti. Di nuovo sul tatami, allora, ma... "Con una serie di accorgimenti specifici e fondamentali e, in modo particolare, con ulteriori spese - racconta Gianni Longo, presidente del Japan Karate Shotokan di Castano Primo". Eh già, in fondo la calcolatrice non mente. Anzi. "Prendiamo, ad esempio, il nostro caso - continua - Proprio nei giorni scorsi con due atleti e un tecnico abbiamo partecipato alla Coppa Italia Under 21 a Roma. Bene, i costi che si sono dovuti sostenere hanno riguardato il tampone (72 ore prima della competizione, come previsto da regolamento; 65 euro a testa), quindi il viaggio (in treno; 70 euro per l'andata e altri 70 per il ritorno, sempre a singola persona), il pernottamento in una struttura alberghiera (135 euro una camera per tre), più, ovvio, le spese per mangiare. Capite, dunque, quanto sia significativo il totale". Soprattutto, tenendo conto che nell'ultimo anno e mezzo le società sportive sono state costrette a sospendere le attività in diversi momenti, con le relative perdite a livello economico che ne sono derivate. "Senza dimenticare, poi, anche il calo legato alle presenze - conclude Longo - Se nella normalità avevamo, infatti, attorno ai 140 atleti, oggi c'è stata una diminuzione di circa il 30%. Aspettando di capire che cosa accadrà a settembre e, soprattutto, nella speranza che, dopo l'estate, si possa ricominciare davvero a pieno o, comunque, quasi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro