Italia, c'è l'Austria

Gli 'Azzurri' sfideranno l'Austria negli ottavi di finale ad 'Euro 2020'. Una partita da dentro o fuori, per cercare la quarta vittoria di fila e continuare a sognare.

"Sotto a chi tocca"... E, alla fine, ce le vedremo con l'Austria. Ecco, infatti, l'avversaria dell'Italia agli ottavi di 'Euro 2020', per provare a strappare la quarta vittoria di fila nella competizione e, soprattutto, il pass per il prossimo turno. Certo, il commissario tecnico Roberto Mancini e il gruppo sanno che per andare avanti bisognerà tenere alta la concentrazione e giocare con la stessa determinazione vista in campo fino ad ora, ma, allo stesso tempo, c'è anche la consapevolezza che, più passa il tempo, più stiamo diventando squadra in tutto e per tutto. Ed è proprio da qui, allora, che bisognerà partire anche in questa sfida. Noi ci siamo, pronti a scendere sul terreno di gioco (sabato 26 giugno, alle 21) e a dimostrare ancora una volta quanto valiamo.

