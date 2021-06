Prociv: nuova legge per le emergenze

Valorizzare ulteriormente il ruolo dei volontari di Protezione civile facendo tesoro delle esperienze maturate durante l'emergenza. Una nuova legge.

Valorizzare ulteriormente il ruolo dei volontari di Protezione civile facendo tesoro delle esperienze maturate durante l'emergenza. È, questo - secondo l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - il principale obiettivo della nuova legge regionale di Protezione civile, attualmente in fase di elaborazione. "Come istituzione regionale - ha detto Foroni intervenendo al Consiglio direttivo del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della Città Metropolitana di Milano - intendiamo migliorare il sistema di Protezione civile e guardare al futuro per valorizzare ancora di più il mondo del volontariato". "Abbiamo voluto mettere mano all'attuale normativa non per rispondere a degli obblighi precisi - ha aggiunto l'assessore - ma cogliendo gli insegnamenti che l'emergenza sanitaria ci ha fornito, tra cui quello relativo alla preziosa collaborazione messa in atto da sistema sanitario e mondo del volontariato". "È per me motivo di orgoglio - ha ribadito Foroni - sottolineare ancora quanto la presenza dei volontari all'interno degli hub sia stata fondamentale anche, e soprattutto, per l'interazione con i cittadini. Ci stiamo avviando alle 400.000 giornate uomo lavorative: numeri impressionanti, che dimostrano quanto sarebbe stato complicato affrontare una pandemia senza la costante presenza del nostro sistema regionale, che ringrazio per il grande lavoro svolto". "L'obiettivo - ha proseguito l'assessore - è sottoporre alla Giunta il testo della nuova normativa entro luglio e procedere con l'iter di approvazione in autunno". "Vogliamo proseguire con il sistema di delega e sussidiarietà nei confronti delle Province - ha concluso Foroni - e mantenere una funzione a livello provinciale con l'inserimento di un volontario per quanto riguarda la gestione delle emergenze, che collaborerà con i funzionari locali. Così, il volontariato sarà ancora più operativo nella gestione delle emergenze, un valore aggiunto per la comunità".

