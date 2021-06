Manifestazione di interesse per la gestione settimanale della tensostruttura nei mesi di luglio e agosto. Chi fosse interessato, dovrà presentare domanda entro il 2 luglio.

Gestione settimanale della tensostruttura di via Mantegna a Castano. Sul sito del Comune, la manifestazione di interesse. Più precisamente si intende affidare, appunto, la gestione della struttura attrezzata per area feste per le singole settimane dei mesi di luglio ed agosto. I soggetti interessati, allora, dovranno presentare istanza entro e non oltre le 12 del 2 luglio, utilizzando l'apposito modello. L’istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo @cert.comune.castanoprimo.mi.it o tramite consegna a mano al Protocollo del Comune. Possono presentare istanza soggetti che esercitano l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (titolari/gestori di bar, ristorantie simili), nonché coloro che esercitano l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuata presso il domicilio del consumatore (catering). L’attività di gestione, infine, sarà assegnata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute (l’eventuale sovrapposizione sarà definita dall’Ufficio previa convocazione dei soggetti interessati).

