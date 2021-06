"Fiera Milano, punto di riferimento"

Da oltre cent'anni, Fiera Milano è un punto di riferimento unico per il territorio lombardo, motore dell'economia e pilastro di un sistema produttivo intraprendente.

"Da oltre cent'anni, Fiera Milano è un punto di riferimento unico per il territorio lombardo, motore dell'economia e pilastro di un sistema produttivo vivo e intraprendente. Non posso non ringraziare ancora una volta Fiera Milano per il concreto e straordinario contributo offerto durante tutta la fase di emergenza sanitaria, attraverso la messa a disposizione degli spazi per l'allestimento di un ospedale Covid. Ancora oggi, Fiera è un supporto prezioso per la campagna vaccinale massiva avendo realizzato il più grande hub vaccinale della Lombardia e uno dei più grandi di tutto il Paese, una macchina organizzativa in grado di arrivare fino a 10.000 inoculazioni al giorno". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'evento 'Milano torna Fiera', organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano. "Le Fiere - ha proseguito Fontana, allargando gli orizzonti al ripartenza post-pandemia - rappresentano una straordinaria opportunità di promozione e valorizzazione dei prodotti, contribuendo alla crescita economica dei territori e alla loro affermazione su mercati sempre più competitivi". "A testimonianza di quanto la Regione guardi con particolare attenzione a questo settore - ha aggiunto il governatore - proprio oggi la nostra Giunta, su proposta dell'assessore Guido Guidesi, ha approvato una delibera sul bando 'Rilancio dei quartieri fieristici lombardi'. Una misura che metterà a disposizione dei soggetti proprietari o gestori di quartieri fieristici complessivamente 12 milioni di euro". Attilio Fontana ha, quindi, concluso: "Sono convinto - che due siano i temi su cui concentrare gli sforzi per una valorizzazione durevole del comparto fieristico. Il primo attiene all'innovazione e alla necessità di affiancare, all'evento fieristico in sé, strumenti digitali che consentano una partecipazione sempre più ampia e globale senza sostituire la presenza fisica di espositori e visitatori. Accanto a questo, lo sforzo che il sistema istituzionale dovrà fare è quello di favorire la costruzione di un legame forte tra l'evento fieristico e il suo territorio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro