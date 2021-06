Parchi gioco inclusivi: altri 29 progetti

Sono 29 i progetti per la realizzazione e l'adeguamento di 'parchi gioco inclusivi' che saranno finanziati da Regione Lombardia con 855.932 euro.

Sono 29 i progetti per la realizzazione e l'adeguamento di 'parchi gioco inclusivi' che saranno finanziati da Regione Lombardia con 855.932 euro. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - "Alla luce della rilevanza sociale dell'iniziativa, finalizzata a conseguire la massima diffusione di queste strutture per l'inclusione dei bambini con disabilità, abbiamo reperito ulteriori risorse per finanziare tutti i 29 progetti rimasti esclusi dal primo finanziamento" ha commentato l'assessore Locatelli. "Regione Lombardia - ha aggiunto l'assessore - ha stanziato 7 milioni di euro per gli investimenti a favore delle amministrazioni locali, finalizzati a realizzare opere e ad acquistare attrezzature per la realizzazione di parchi gioco inclusivi. Un provvedimento che complessivamente fa riferimento agli esercizi finanziari 2020 e 2021". GIOCO E BENESSERE PSICOFISICO - "Sono particolarmente soddisfatta di questo rifinanziamento, in quanto - ha sottolineato Alessandra Locatelli - ci consente di dare valore alle tante azioni positive che i nostri amministratori locali intendono mettere in campo. Il gioco rappresenta un momento fondamentale nella crescita e nello sviluppo delle relazioni sociali per i bambini e garantire a tutti il diritto al gioco è una mia priorità. Il tema dell'accessibilità universale si declina in tutti gli spazi e i momenti di vita: in particolare per quanto riguarda i bambini con gravi disabilità o più fragili è indispensabile poter realizzare aree di gioco attrezzate. Nei momenti più difficili del lockdown le limitazioni e l'isolamento hanno fatto emergere ancora di più il legame tra benessere psicofisico e possibilità di frequentare spazi all'aperto e verdi e vorrei sostenere il più possibile le proposte dei nostri Comuni per tracciare un significativo percorso di inclusione e accessibilità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro