Italia, tre su tre

La Nazionale italiana batte anche il Galles nell'ultima partita del suo girone ad 'Euro 2020'. Con un gol di Pessina, ci prendiamo altri 3 punti e andiamo agli ottavi da primi in classifica.

Cambiano i fattori (o forse, in questo caso, bisognerebbe dire i giocatori), ma il risultato non cambia. Tre su tre. Tre, proprio il numero perfetto, come, in fondo, perfetti sono stati gli Azzurri. Tre vittorie in altrettante partite di 'Euro 2020', 9 punti, sette gol fatti e zero subiti. Meglio di così! Soprattutto, meglio di un inizio così, beh... non poteva esserci, perché dopo avere battuto la Turchia e la Svizzera, ecco che l'Italia di Roberto Mancini ha sconfitto anche il Galles, grazie alla rete di Pessina. Non importa, insomma, chi scende in campo; non conta se c'è turnover (proprio come in questa gara) o meno, fin dall'inizio della competizione la Nazionale ha dimostrato e sta dimostrando di essere squadra in tutto e per tutto. E adesso "sotto a chi tocca", pronti agli ottavi.

