Rubano un computer: fermati

Li hanno arrestati per furto aggravato in concorso i Carabinieri di Magenta. Giovedì due uomini di 37 e 40 anni, originari della Georgia, sono entrati all’Unieuro, all’interno dell’Iper di via Leopardi, e hanno arraffato un pc togliendogli la placca dell’antitaccheggio. Hanno preso la via della fuga, ma sono stati fermati all’uscita dai militari dell'Arma.

