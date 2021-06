Il 30° Solstizio d'Estate

La trentesima edizione del 'Solstizio d'Estate'. Dal 26 giugno al 4 luglio prossimi tanti gli appuntamenti in programma negli spazi di Villa Annoni a Cuggiono.

"Per costruire legami sociali, per essere comunità. Per ritrovare l’orgoglio di abitare i nostri luoghi e sentirsi cittadini del mondo”. Una trentesima edizione che ha il sapore della rinascita, dopo l’edizione on line dello scorso anno: torna la Festa del Solstizio d’Estate. Due settimane di eventi organizzati sul territorio e sul web, con la giornata finale in Villa Annoni a Cuggiono. Tanti gli eventi in programma dal 26 giugno al 4 luglio, organizzati e pensati nel pieno rispetto delle norme anti contagio, con lo scopo ultimo di stabilire relazioni, di condividere riflessioni, di guardare oltre. Mai come quest’anno è fondamentale rimettere al centro la persona e la relazione con essa. Un carnet ricco di eventi che prende il via sabato 26 giugno con la ‘Caccia al libro’, sempre nello stesso week end tornano i ‘figli dei fiori’: cittadini autoorganizzati che operano al fianco delle istituzioni per fare la loro parte. Ritrovo e partenza (sabato 26 e domenica 27 giugno) in Villa Annoni. La settimana si apre poi con una serie di incontri on line (sul canale you tube dell’Ecoistituto): lunedì 28 giugno il programma prevede un incontro con l’autore Stefano Liberti, che guiderà un’inchiesta sui cambiamenti climatici dalle Alpi alla Sicilia. Martedì 29 giugno Enzo Favoino sarà relatore dell’evento ‘Oltre l’incenerimento’, incentrato sula tema scottante dell’inceneritore di rifiuti di Busto Arsizio. Mercoledì 30 giugno si rifletterà insieme sulla transizione ecologica, con lo scopo di ragionare al meglio su questo tema molto attuale, mentre giovedì 1 luglio l’incontro serale sarà focalizzato sul tema della qualità dell’aria e il progetto ‘Arianna’. Sabato 3 luglio nel Parco di Villa Annoni prenderà vita una Caccia al Tesoro 2.0: impugnando il proprio smartphone sarà possibile seguire le tappe ed entrare a far parte di una storia avvincente. Nel pomeriggio di sabato Cooperativa Lule premierà i vincitori del concorso ‘Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super abili’, un progetto promosso nelle scuole secondarie di primo grado del castanese, per promuovere e sensibilizzare ad una visione diversa della disabilità, da leggere come risorsa e non come svantaggio. Domenica 4 luglio sarà la giornata conclusiva che si svolgerà interamente in Villa Annoni con diversi eventi e manifestazioni. La rassegna di microeditoria ‘Pagine al sole’ e la presentazione di nuovi testi della piccola editoria del territorio. Saranno organizzate visite al museo storico civico e mercatini biologici di prodotti locali. Ci saranno dimostrazioni di tree climbing e diversi incontri incentrati sul tema delle piante e delle api. Alle 12.00 sarà possibile prenotare la famosa paella valenciana da asporto, al numero 02974075 in orari negozio. La giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale di Nora Picetti ‘La strega col clima comando’ sul tema dei cambiamenti climatici. “...un evento che ha come obiettivo quello di dare segnali di risveglio, la gente deve tornare a guardarsi in faccia e socializzare. La manifestazione propone una serie di iniziative in parte diffuse sul territorio, per tornare a vivere. Eventi incentrati sul tema ambientale e sui quei fenomeni che hanno una serie di ricadute sul territorio. Magari non ce ne rendiamo conto ma i cambiamenti climatici sono già in atto. Lo scopo è quello di affrontare queste problematiche, contestualizzando questo tema in uno scenario più ampio.” Con queste parole Oreste Magni, presidente dell’Ecoistituto, ha racchiuso l’essenza della Festa del Solstizio d’Estate.

