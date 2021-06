Da venerdì 2 a domenica 4 luglio piazza Cavour a Bareggio, grazie a un'iniziativa promossa da commercianti locali, Comune di Bareggio e alcune associazioni, spalancherà le porte all'iniziativa 'Pizza festival'.

Che pizza. Per una volta, l'esclamazione non varrà con riferimento a qualcosa verso cui si prova noia, ma come invito a degustare la prelibatezza sottoforma di margherita, capricciosa, quattro stagioni e altro ancora. Da venerdì 2 a domenica 4 luglio piazza Cavour, grazie a un'iniziativa promossa da commercianti locali, Comune di Bareggio e alcune associazioni, spalancherà le porte all'iniziativa 'Pizza festival'. Venerdì 2 lo stand in cui si potrà reperire la pizza funzionerà dalle 18 alle 23 e la serata sarà caratterizzata anche da uno spettacolo musicale con inizio alle 21. Sabato 3 lo stand avrà un orario d'apertura più dilatato ovvero dalle 12 alle 23 con un altro momento concertistico a partire dalle 21. Stesso menù, anche sul piano musicale, per domenica 4. Un momento di convivialità alimentare e sociale con il quale Bareggio intende cominciare a percorrere il sentiero di un lento ritorno alla normalità dopo il dramma del Covid con il suo concentrato di sofferenza, isolamento e restrizioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro