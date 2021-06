Comune di Arluno, Parco del Roccolo e Pro Loco. Tutte insieme a unire le forze per festeggiare la natura. In programma domenica 20 giugno, 'Natura in festa'.

Comune di Arluno, Parco del Roccolo e Pro Loco. Tutte insieme a unire le forze per festeggiare la natura. In programma domenica 20 giugno, l'iniziativa 'Natura in festa' promette di essere uno spumeggiare di colori e allegria in un momento in cui più forte se ne avverte il bisogno. il ritrovo, per chi intendesse partecipare, sarà all'agriturismo "Il parco". Passeggiate nel bosco, degustazione di prodotti tipici, esposizione di mezzi agricoli e possibilità di venire a contatto con gli animali della fattoria saranno gli ingredienti portanti in grado di sedurre ogni generazione. Si comincerà alle 14 con il ritrovo in via dei Signù e si proseguirà alle 14.30 con una dimostrazione di mungitura delle capre effettuata da Barbara Savoldelli. Alle 15.30 si procederà a una dimostrazione di come si produca il formaggio, un'ora dopo le Guardie ecologiche volontarie offriranno la possibilità di una passeggiata alla scoperta della bellezza dei boschi. La chiusura sarà... in dolcezza con l'angolo dell'apicoltura e della produzione del miele a cura dell'apicoltore Stefano Andreazza.

