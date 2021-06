Notti d'estate davanti al maxischermo

Tornare a stare insieme, in sicurezza, con l’emozione di vivere qualche piacevole serata dopo tanti mesi di pensieri e preoccupazioni.

Tornare a stare insieme, in sicurezza, con l’emozione di vivere qualche piacevole serata dopo tanti mesi di pensieri e preoccupazioni. Sta riscuotendo grandissimo successo l’iniziativa dell’oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono che, in collaborazione con il Comune, l’Associazione Cuggiono Giovani e gli Operandisti Moderni, ha promosso una lunga estate all’aria aperta. Un grande maxischermo (con servizio bar con panini e salamelle, patatine fritte e birra alla spina) per le partite serali dell’Italia agli Europei di calcio, molti cinema all’aperto e alcuni spettacoli teatrali. Il tutto nel rispetto dei protocolli anti contagio e con le dovute attenzioni, che non tolgono però l’emozione di ritrovarsi insieme, per serate spensierate.

