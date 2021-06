'Vaccino Day' over 60

Domenica 20 giugno, dalle 9 alle 13, si terrà un particolare ‘vaccino day’ riservato ai cittadini 'over 60' di Cuggiono e Buscate non ancora vaccinati. Non serve prenotazione.

Quando si sparse la notizia della chiusura, ci fu grande amarezza a Cuggiono e nel territorio. Ora, si riapre un possibilità. Domenica 20 giugno, dalle 9 alle 13, si terrà un particolare ‘vaccino day’ riservato ai cittadini di Cuggiono e Buscate non ancora vaccinati. Un’attività limitata, certo, ma che potrebbe aiutare ad andare ad intercettare i cittadini, che non si sono ancora sottoposti alla prevenzione per il Coronavirus o che, non ancora convinti, possono rivalutare e capire meglio l’importanza di questa campagna per uscire dall’incubo pandemia. Non è necessaria la prenotazione!

