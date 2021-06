La premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso 'Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce', a Palazzo Lombardia.

"È una bella iniziativa quella che Regione Lombardia ha organizzato. Infatti è importante dare visibilità ai ragazzi che anche attraverso i video sfogano la loro creatività".

Lo ha detto il presidente della Rai Marcello Foa, in occasione della premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso 'Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce', a Palazzo Lombardia. "Quella del video - ha proseguito Foa - è ormai diventata una cifra talmente comune alle giovani generazioni da essere riconosciuta da istituzioni importanti. Rai e Regione Lombardia hanno scelto anche questo modo per rimanere in contatto con i più giovani, dar loro fiducia, ma anche far emergere dei talenti che forse senza queste iniziative, rimarrebbero nascosti". "Siamo orgogliosi - ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini - di avere premiato oggi, 'in presenza', i ragazzi che hanno creato i migliori video della scorsa edizione del concorso 'Lombardia 2030'. Vedere tanti giovani che partecipano e che si sentono protagonisti è per noi fonte di stimolo ulteriore a coinvolgerli sempre di più sua nelle iniziative di Regione, sia nella costruzione del futuro della nostra amata Lombardia. Meritano davvero di essere protagonisti e oggi l'hanno dimostrato". Il format del concorso, creato da Regione Lombardia per coinvolgere e dare voce alle nuove generazioni, offre la possibilità ai giovani di creare un breve video in cui possano raccontare la loro idea e le loro prospettive di Lombardia del futuro.

L'ELENCO DEI PREMIATI

Categoria 18/24 anni

1° Matteo Colombo, Civate (Lc) 'La Lombardia che vorrei', premio 5.000 euro; 2° Anna Crotti, Sorisole (Bg), 'Dove vorresti essere da grande? In Lombardia!', premio 4.000 euro; 3° Fadel Uwimana, Cava Manara (Pv) 'La Lombardia che vorrei', premio 3.000 euro; 4° Giovanni Zanotti, Orzinuovi (Bs), 'Lombardia 2030 - Il meglio di domani nasce oggi', premio 2.000 euro; 5° Alice Manente, Milano, 'Lombardia 2030 - Dove siamo', premio 1.000 euro.

Categoria 25/29 anni

1° Anna Claudia Bassani, Milano, 'Lombardia 2030. A un passo da te!', premio 5.000 euro; 2° Dario Frettoli, di Bolgare (Bg), 'After The Storm', premio 4.000 euro; 3° Sergii Antonov, Milano, 'Rete Marginale', premio 3.000 euro; 4° Matteo Patregnani, Como, 'La Lombardia che abbiamo', premio 2.000 euro.

Categoria 30/34 anni

1° Luca Bassanelli, Piario (Bg), 'Una Lombardia per tutti', premio 5.000 euro; 2° Valentina Basso, Cologno Monzese (Mi), 'Quando fioriscono le viole', premio 4.000 euro; 3° Diego Colangelo, Novate Milanese (Mi), 'Lo Sport nella Lombardia che vorrei', premio 3.000 euro; 4° Matteo Radice, Milano, 'Il suono dei borghi', premio 2.000 euro.

