Il mezzo è stato recuperato questa mattina a Turbigo. Del conducente, però, sembrerebbe che non ci siano tracce e così ecco che sono scattate le ricerche.

L'allarme è scattato questa mattina e, sul posto, si sono subito portati i Vigili del fuoco, un'ambulanza, la Polizia locale, anche l'elisoccorso e, quindi, i Carabinieri. C'è un'auto nel Naviglio a Turbigo, proprio di fronte alla centrale. E così, appunto, ecco che sono partite le operazioni di verifica e recupero del veicolo, che è stato tirato fuori dalle acque. Ma del conducente, nessuna traccia, per questo, da quanto si è saputo proprio in queste ore sarebbero in corso le sue ricerche.

