I Maneskin al McDonald's

Chi l’avrebbe mai detto che lunedì sera, nel parcheggio del McDonald’s di Magenta, spuntassero niente meno che i Maneskin. Il gruppo musicale del momento. Quelli adorati dai giovanissimi (recenti vincitori dell’Eurovision Song Contest e del Festival di Sanremo) per la loro capacità di saper trasmettere emozioni fortissime con i loro pezzi. Ma cosa ci facevano i Maneskin a Magenta? Si è trattato di una fortunatissima casualità, soprattutto per una ragazza che li ha riconosciuti al volo. Probabilmente Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan volevano semplicemente rifocillarsi e, trovandosi a passare da Magenta, hanno intravisto un Mc Donald’s decidendo di fermarsi. Dal furgone sul quale viaggiavano è scesa una persona che si è recata al Mc ad ordinare panini e bibite. La ragazza che ha scattato le foto si è avvicinata riuscendo a scambiare con loro qualche parola. Naturalmente un’emozione indescrivibile per lei. Trovarsi faccia a faccia con i Maneskin sarà stata un’esperienza unica.

