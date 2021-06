Fotografia... protagonista

È uscito il programma dettagliato di 'Inver1 Photo Fest', il primo festival della fotografia di Inveruno. Tanti gli appuntamenti in calendario.

È uscito il programma dettagliato di 'Inver1 Photo Fest', il primo festival della fotografia di Inveruno, organizzato dal Comune, con il contributo del bando 'Città che legge 2019'. Si comincia con l'inaugurazione della rassegna domenica 20 giugno alle 11 in Sala Virga, alla presenza delle autorità. Sabato 26, poi, alle 21 ci sarà l'incontro con Sara Munari sulla 'Street photography', mentre domenica 27, alle 15, nel parco si terrà lo shooting con le ballerine di Music dance & Mimic Art a cura di Fotoinfuga Fotoclub Inveruno; sabato 3 luglio alle 21 presso il Torchio ecco 'Audiovisivi Nature' con Fulvio Beltrando; ancora domenica 4, sempre al parco alle 15, spazio al workshop 'Il mondo della macro fotografia', a cura della Società Italiana Caccia Fotografica e il workshop sul ritratto in studio 'Modelli per un giorno', dell'associazione fotografica Sfumature Castanesi; infine, sabato 10 luglio alle 21 presso la Sala Virga si terrà l'incontro con Andrea Cherchi e la sua 'Semplicemente Milano'. Tutti gli eventi sono su prenotazione, chiamando il numero 335/8105675.

