Valceschini nuovo consigliere

Dopo le dimissioni di Pierangelo Merlo, tra le fila della maggioranza in consiglio comunale a Vanzaghello, ecco che adesso è entrato Federico Valceschini.

Cambio sui banchi della maggioranza in consiglio comunale a Vanzaghello. Pierangelo Merlo, infatti, lascia e al suo posto, allora, ecco come nuovo consigliere Federico Valceschini. "Anzitutto, il nostro riconoscimento va a Pierangelo per il grande lavoro svolto in questi due anni di mandato - scrivono dal gruppo - La sua professionalità e la sua esperienza sono stati un fondamentale contributo per tutta la cittadinanza e, siamo certi, non mancherà in futuro la collaborazione. Si è da poco aperta per lui una nuova importante esperienza professionale per la quale vogliamo porgergli i migliori auguri. Diamo, poi, il benvenuto a Federico, sicuri che la sua presenza contribuirà fattivamente al nostro progetto per Vanzaghello".

