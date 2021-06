Riaperto il Centro Ricreativo

L'attesa è stata lunga (casua emergenza Covid-19), ma finalmente il giorno è arrivato. Ha, infatti, riaperto nelle scorse ore il Centro Ricreativo di Villa Gray a Turbigo.

L'attesa è stata lunga (casua emergenza Covid-19), ma finalmente il giorno è arrivato. Ha, infatti, riaperto proprio nelle scorse ore il Centro Ricreativo di Villa Gray a Turbigo. "Luogo di incontro e aggregazione amato dai turbighesi, dove i pensionati possono trascorrere il proprio tempo in compagnia in un bellissimo parco e dove i bambini che frequentano lo spazio giochi del parco possono riferirsi per rinfrescarsi con una bevanda trovando sempre accoglienza e gentilezza - ha scritto il sindaco Christian Garavaglia - Buona ripartenza a tutti i volontari e grazie per il vostro lavoro".

