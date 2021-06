"Studenti, siamo con voi"

Ha voluto esprimere loro la sua vicinanza e il suo augurio in uno dei momenti chiave della loro vita. PierLuca Oldani, sindaco di Casorezzo, si rivolge con una lettera agli studenti suoi concittadini che sono in procinto di sostenere l'esame di Maturità.

Ha voluto esprimere loro la sua vicinanza e il suo augurio in uno dei momenti chiave della loro vita. PierLuca Oldani, sindaco di Casorezzo, si rivolge con una lettera accorata agli studenti suoi concittadini che sono in procinto di sostenere l'esame di Maturità. Nella consapevolezza che il momento è delicato ma non per questo il traguardo sia meno significativo. Anzi, lo è forse in modo particolare. "Anche quest'anno, in questo vostro importante passaggio saremo con voi - scrive - tutta la comunità sarà con voi, per il secondo anno la maturità assume una connotazione più collettiva e riguarda tutto il paese, e non importerà il voto, ma l'esserci stati". Maturità come ottenimento di un prestigioso riconoscimento, ma anche come occasione per una nuova partenza. E non soltanto sui banchi di scuola. "Importerà l'avere affrontato questo esame in un momento storico tanto particolare - prosegue il primo cittadino casorezzese - con tutto quello che c'è dentro, vi aiutiamo noi a portare il peso di tutte le emozioni che avete dovuto provare quest'anno, voi portare il sorriso, basterà". E lo afferma convinto del fatto che, per tutti gli studenti, "A tanti anni da oggi rimarrà un bel ricordo".

