Desiderio di scuola...

La “protesta” pacifica, colorata e piena di speranza, portata avanti da alcuni alunni della scuola Primaria di Casorezzo.

Un messaggio semplice ma diretto. #GIùLEMANIDALLASCUOLA è l’hashtag simbolo della “protesta” pacifica, colorata e piena di speranza, portata avanti da alcuni alunni della scuola Primaria di Casorezzo. Tante mani colorate appese sul cancello chiuso della scuola: un grido di speranza, una richiesta d’ascolto e di maggiore attenzione. Un messaggio forte, ma allo stesso tempo delicato e rispettoso, come solo i bambini possono fare... Sì perché ancora una volta a pagare le conseguenze sono proprio loro, i bambini. Loro che più di tutti hanno stravolto il loro modo di vivere la scuola, adattandosi ai cambiamenti radicali vissuti nell’ultimo anno. Lo hanno fatto in nome di qualcosa di prezioso: lo stare insieme, nelle loro aule. Hanno accettato con rispetto le mascherine ed i banchi lontani, hanno rinunciato alle gite, alle recite di Natale e ai compleanni festeggiati insieme in classe. Magari non sempre lo hanno compreso, ma di certo lo hanno sempre rispettato. E, adesso, dietro lo schermo di un computer, aspettano il ritorno in classe... per tornare a scuola e ricominciare ad essere spensierati!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro