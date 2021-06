Area cani al parco

Ai 'quattro zampe' è dedicata l'area di sgambamento che il Comune di Vanzaghello ha deciso di realizzare al parco pubblico di via Piave.

L'operazione è destinata a fare la felicità dei cani così come dei loro proprietari. Ai 'quattro zampe' è dedicata l'area di sgambamento che il Comune di Vanzaghello ha deciso di realizzare al parco pubblico di via Piave. Un'esigenza parecchio sentita anche in paese al fine di poter venire incontro a dovere a chi cerca uno spazio nel quale poter far correre 'Fido' in tutta libertà e sicurezza. Per la realizzazione dell'opera, che avrà un costo di circa seimila euro, è stata individuata già l'impresa, ovvero la ditta Rampinelli di Castano Primo. Un passo significativo che la giunta del sindaco Arconte Gatti ha deciso di compiere in piena consapevolezza delle esigenze logistiche di chi detiene un amico a quattrozampe.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro