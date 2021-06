Cimeli per raccontare l'Italia

Maglie, cimeli, immagini e molto altro direttamente dal Museo del Calcio di Coverciano fino a Roma per raccontare la Nazionale italiana, i suoi protagonisti e i successi.

Maglie, cimeli, immagini e molto altro direttamente dal Museo del Calcio di Coverciano fino a Roma per raccontare la Nazionale italiana, i suoi protagonisti e anche i maggiori successi. Ecco, infatti, alla Terrazza del Pincio, un dome di 10 metri di diametro, al cui interno i visitatori attraverso un percorso circolare potranno ammirare le magliette storiche degi 'azzurri', esposte all’interno di sette teche autoportanti con didascalie descrittive dei calciatori che le hanno indossate. Non solo, perché al centro dell’area, un grande ledwall pentagonale proietterà a 360° e in loop un video emozionale delle partite storiche e dei traguardi dell'Italia con musica e audio originale, rendendo così l’esperienza unica ed emozionale; mentre lungo il perimetro della struttura si potranno ammirare le gigantografie dei sei successi italiani (i quattro Mondiali, un'Olimpiade e l'Europeo del 1968) e, all’ingresso, ad accogliere i visitatori, sarà posizionato a rotazione, inoltre, appunto uno dei sei trofei.

