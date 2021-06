Giovedì 17 giugno è in programma il primo appuntamento de 'La Lombardia è famiglia', un percorso di riflessione e di condivisione sui temi legati alla famiglia.

Giovedì 17 giugno è in programma il primo appuntamento de 'La Lombardia è famiglia', un percorso di riflessione e di condivisione sui temi legati alla famiglia, al quale sono invitati a partecipare i principali interlocutori lombardi. "Regione Lombardia - dichiara Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità - da sempre mette la famiglia al centro delle sue politiche, in quanto nucleo prioritario per lo sviluppo e la tutela di ogni individuo. Alla luce del contesto attuale, profondamente cambiato rispetto al passato anche per via dell'emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo, ritengo sia prioritario avviare una riflessione profonda sul welfare familiare, in modo tale da poter dare risposte adeguate alle famiglie lombarde attraverso la nostra azione amministrativa. Al ciclo di incontri che prenderanno il via questa settimana parteciperanno i principali stakeholders e le associazioni lombarde, con lo scopo di aggiornare la Legge 23 del 1999 sulle Politiche regionali per la famiglia". Si parte giovedì 17 giugno con l'evento 'Promuovere la famiglia e il benessere familiare', che sarà articolato in due momenti: il convegno, dalle 10.30 alle 13, sarà trasmesso in diretta streaming. Seguiranno i tavoli di lavoro dalle 15 alle 17. L'appuntamento successivo, dal titolo 'Accompagnare e includere le famiglie con componenti fragili', è in programma giovedì 1° luglio. Il ciclo di incontri si chiuderà giovedì 7 luglio con l'evento 'Promuovere la condivisione delle responsabilità di cura per favorire la conciliazione vita-lavoro'. I convegni saranno trasmessi in streaming attraverso il portale www.lombardiafamiglia.regione.lombardia.it. I partecipanti potranno contribuire attivamente condividendo le proprie riflessioni attraverso la casella di posta elettronica lombardiafamiglia [at] regione [dot] lombardia [dot] it.

