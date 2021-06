'Prix Italia': "Lombardia vuole ripartire"

"La Lombardia sta dimostrando una grandissima voglia di ripartire e guarda con ottimismo al futuro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia di apertura del 'Prix Italia', il concorso internazionale organizzato dalla Rai per programmi di qualità di radio, tv e internet.

"La Lombardia sta dimostrando una grandissima voglia di ripartire e guarda con ottimismo al futuro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al Teatro alla Scala di Milano alla cerimonia di apertura del 'Prix Italia', il concorso internazionale organizzato dalla Rai per programmi di qualità di radio, tv e internet. "Questo evento è un'ulteriore opportunità per guardare al futuro, tutti insieme" ha aggiunto il governatore ricordando che da oggi la Lombardia è in zona bianca ed evidenziando come sia "giunto il momento di parlare al plurale, non più con l''io' ma con il 'noi'". "E ringrazio la Rai - ha proseguito - per la scelta di Milano come sede di un bellissimo e ottimistico evento". "È importante - ha concluso Fontana - ripartire dalla cultura, uno degli ambiti più colpiti. Non dobbiamo dimenticare tutti coloro che operano in questo settore, lavoratori che hanno sofferto più di altri. Proprio per questo, ripartire dalla cultura e dal Teatro alla Scala, è davvero significativo".

