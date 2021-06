Danimarca... squadra vera

Eriksen ha un malore nella partita degli Europei tra la sua Danimarca e la Finlandia. I compagni sono attorno, per proteggerlo e insegnarci cosa significa essere davvero squadra.

Cosa vuol dire essere davvero squadra (e vale sia per il mondo dello sport, ma in generale per la quotidianità). Già, cosa significa? Chissà quante volte ce lo siamo chiesti e, poi, all'improvviso ecco che arriva quell'espiodio che nella sua drammaticità, alla fine, ci aiuta a rispondere. Perché questo è accaduto. Perché questo ci hanno insegnato i giocatori (tutti) della Danimarca. Il Parken Stadium di Copenaghen e la partita dei Campionati Europei tra gli stessi danesi e la Finlandia quando Christian Eriksen si accascia sul terreno di gioco; sta male, ha perso i sensi; non c'è, insomma, tempo da perdere e, mentre allora viene, subito, chiamato lo staff medico, i primi a raggiungere il giocatore sono i suoi compagni. C'è il capitano, Simon Kjaer, quindi si avvicina il resto del gruppo, che gli si mette attorno. Vuole stargli vicino; vuole trasmettergli il massimo sostegno; vuole, soprattutto, proteggerlo in un momento tanto difficile e complicato. Sì, proprio proteggerlo, come fanno le vere squadre. E la Danimarca, appunto, squadra lo è stata in tutto e per tutto. Una squadra grande, grandissima!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro