Italia... batti tre!

La Nazionale italiana parte subito forte ai Campionati Europei. Battuta, infatti, la Turchia 3-0. I gol arrivano tutti nei secondi 45 minuti: prima un autogol, poi Immobile e Insigne.

Uno, due e tre. Beh... partenza migliore, alla fine, non poteva esserci, perché non solo l'Italia ha vinto la 'sua' prima gara di questo Europeo, ma lo ha fatto con un secco 3-0 alla Turchia. "Chi ben comincia", insomma, dice quel vecchio detto, e per gli 'Azzurri' è stato proprio così. Altroché se lo è stato! Bravi tutti. Bravo il commissario tecnico Roberto Mancini, che ha preparato la sfida proprio come poi è andata (giro palla e costruzione, cercando di tenere gli avversari nella loro metà campo) e bravi i giocatori che, dopo un po' di emozione iniziale e qualche tocco sbagliato, hanno cominciato a prendere in mano le redine della gara. Certo, la strada è ancora lunga, ma questo lo sanno e lo sappiamo bene, comunque l'importante era centrare subito un successo e così è accaduto. Adesso sotto a continuare a lavorare: ci sono, infatti, prima la Svizzera e, poi, il Galles che ci attendono e noi non vogliamo, ovviamente, farci trovare impreparati. Italia... "Buona la prima" e "Forza, colorate ancora di azzurro il cielo sopra lo stadio Olimpico di Roma".

