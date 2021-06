Sognando l'Europeo...

Pronta a scendere in campo. L'Italia sta per dare, ufficialmente, il via al Campionato Europeo. Prima sfida contro la Turchia, venerdì 11 giugno alle 21, a Roma.

Ci siamo, ormai; pronti a scendere, finalmente, in campo. Tocca, insomma, a noi, perché sarà proprio l'Italia (contro la Turchia, a Roma) a dare il via ufficiale ai prossimi Campionati Europei di calcio. E se da una parte, allora, l'attesa, ovviamente, è tanta (non dimentichiamoci, infatti, che la competizione avrebbe dovuto disputarsi l'anno scorso, ma per l'emergenza Covid-19 è stata, appunto, rimandata al 2021) e si mischia con le emozioni, dall'altra c'è la grande e precisa volontà di provare ad essere tra i principali protagonisti. Beh... alla fine le possibilità ci sono tutte, visto le ottime prestazioni degli Azzurri fin dal primo istante in cui sulla panchina si è seduto l'attuale commissario tecnico Roberto Mancini. Senso di gruppo, gioco, condivisione e collaborazione, infatti, sono i maggiori punti di forza di una squadra che, magari (ad eccezione di alcuni), non ha (come era accaduto in passato) nomi altisonanti, ma che, comunque, ogni volta che è chiamata in causa, ci mette sempre grinta, carattere e determinazione. Lo stile del 'Mancio' giocatore, dunque, trasmesso a pieno ai suoi, con diversi giovani che proprio grazie a lui sono cresciuti, candidandosi a diventare punti fermi della nostra Nazionale per i prossimi anni. "Forza, Italia": il coro sta per levarsi forte e chiaro, per cancellare definitivamente il brutto ricordo, che ancora brucia dentro, della mancata qualificazione ai Mondiali del 2018.

I 26 'AZZURRI' PER IL SOGNO EUROPEO

PORTIERI - Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu. DIFENSORI - Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi. CENTROCAMPISTI - Nicolò Barella, Bryan Cristante, Frello Jorge Luiz Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Marco Verratti. ATTACCANTI - Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Giacomo Raspadori.

ITALIA: TOCCA A NOI 'APRIRE' LA COMPETIZIONE

Venerdi 11 giugno, alle 21 (gara inaugurale della competizione) TURCHIA-ITALIA

Mercoledì 16 giugno, alle 21 ITALIA-SVIZZERA

Domenica 20 giugno, alle 18 ITALIA-GALLES

