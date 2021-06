"Prendete quei ladri!"

La testimonianza di un furto in casa, a Cuggiono, la sera verso le 23.30. Tanta paura e tanti danni, economici e di significato, ma anche un appello perchè vengano arrestati.

Un altro, l'ennesimo, episodio di furto in abitazione segnalato in questo periodo. Con la ripresa delle attività e l'allungamento del coprifuoco, anche i ladri sono tornati, purtroppo, operativi. Già da alcuni giorni ci erano arrivate alcune segnalazioni, ma stamane anche la testimonianza diretta di una nostra lettrice: "Non è possibile vivere così - ci dice - bisogna fermare questi farabutti! Chi ha il dovere di tutelarci lo faccia!". L'episodio è avvenuto lo scorso mercoledì notte nell'area di piazza mercato a Cuggiono: "Abitiamo ai primi piani di una palazzina, stavamo per andare a letto, verso le 23.30 quando mio marito ha sentito dei rumori dalla zona notte - ci racconta una signora ancora impaurita per l'accaduto - Se fosse andato verso il bagno si sarebbe trovato di fronte uno dei due ladri, invece sono riusciti a scappare. Sono entrati forzando con un trapano la finestra del bagno, per poi raggiungere la camera da letto. Tutti, ma proprio tutti, gli oggetti di valore sono stati rubati, non vi immaginate che rabbia sia per il valore economico che affettivo. Non è possibile vivere così! Abbiamo subito chiamato i carabinieri ma la sera escono solo da Legnano, sono arrivati in 15 minuti ma ovviamente i ladri si erano già dileguati. Abbiamo preso un numero di targa, speriamo che serva a qualcosa". La notte seguente è stato poi segnalato un episodio nella vicina via Matteotti. Episodi che si erano ridotti con il coprifuoco notturno per il coronavirus ma che ora tornano a far paura alla gente.

